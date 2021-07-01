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لم يتمكن الفريق الجديد في إدارة كبرى من بلورة تصوُّر لخطة عمل كاملة حول الوضع في لبنان (اللواء)

Lebanon 24
01-07-2021 | 17:11
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