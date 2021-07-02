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الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي: نحو 25 مليون شخص في العالم ضحايا الاتجار بالبشر منهم ملايين الأطفال

Lebanon 24
02-07-2021 | 01:08
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