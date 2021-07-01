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‏السعودية تؤكد دعمها للحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي

Lebanon 24
01-07-2021 | 19:10
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