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مجهولون ألقوا ليلا قنبلتين في محيط منطقة التبانة كما شهدت المنطقة اطلاق رصاص في الهواء ادى الى سقوط جريح اثر اصابته بشظية قنبلة

Lebanon 24
02-07-2021 | 00:05
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