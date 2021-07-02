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"سي إن إن" عن مسؤول أميركي: القوات الأميركية تغادر قاعدة "باغرام" الجوية قرب كابول وتسلمها للقوات الأفغانية

Lebanon 24
02-07-2021 | 01:14
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