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"سي إن إن" عن مسؤول أميركي: القوات الأميركية تغادر قاعدة "باغرام" الجوية قرب كابول وتسلمها للقوات الأفغانية
Lebanon 24
02-07-2021
|
01:14
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