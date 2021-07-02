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"الجزيرة" عن مصدر أمني: مقتل 8 من الشرطة الأفغانية وإصابة 5 آخرين في هجوم لمسلحي "طالبان" بولاية بدخشان

Lebanon 24
02-07-2021 | 01:44
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