البطريرك الراعي للـLBCI: تمنينا على البابا فرنسيس دعوة القيادات السياسية المسيحية والقادة الروحيين المسلمين للقاء في الفاتيكان وموضوع "حزب الله" كان موجوداً بالمداخلات

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