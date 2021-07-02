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البطريرك الراعي للـLBCI: تمنينا على البابا فرنسيس دعوة القيادات السياسية المسيحية والقادة الروحيين المسلمين للقاء في الفاتيكان وموضوع "حزب الله" كان موجوداً بالمداخلات

Lebanon 24
02-07-2021 | 04:06
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