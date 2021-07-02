البطريرك الراعي للـmtv: لقاء الفاتيكان كان ليستمع البابا للتفاصيل وهو لم يتدخّل فيها وفي النهاية قال كلمته و"الفاتيكان ما بيمشي على العمياني" إنما يفكّر ويعمل بطريقته الدبلوماسية

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