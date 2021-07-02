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لافروف: لا أعتقد أن خطر "داعش" في سوريا والعراق ارتفع بشكل ملموس وتم إحباط خطة إنشاء "الخلافة" هناك

Lebanon 24
02-07-2021 | 05:54
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