الرئيس عون أعرب عن امتنانه العميق للبابا فرنسيس ليوم الصلاة والتأمل من أجل لبنان وأكد ان اللبنانيين بكافة طوائفهم سيلاقون الحبر الأعظم في دعوته إلى إنقاذ وطنهم

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