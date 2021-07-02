29
o
بيروت
40
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ضهر البيدر بسبب تعطل شاحنة وتسرب زيوت (التحكم المروري)
Lebanon 24
02-07-2021
|
09:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة محلة انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب تسرب مادة الزيوت والعمل جارٍ للمعالجة
Lebanon 24
التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة محلة انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب تسرب مادة الزيوت والعمل جارٍ للمعالجة
02/07/2021 18:15:17
02/07/2021 18:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام سهيلة بسبب تسرب مادة المازوت والزيوت والتي تسببت بانزلاقات وحوادث مرورية في المحلة
Lebanon 24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام سهيلة بسبب تسرب مادة المازوت والزيوت والتي تسببت بانزلاقات وحوادث مرورية في المحلة
02/07/2021 18:15:17
02/07/2021 18:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد شكا المسلك الغربي قبل محطة فنيانوس بسبب تسرب مادة المازوت في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد شكا المسلك الغربي قبل محطة فنيانوس بسبب تسرب مادة المازوت في المحلة (التحكم المروري)
02/07/2021 18:15:17
02/07/2021 18:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام مديرج باتجاه صوفر بسبب تسرب مادة المازوت
Lebanon 24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام مديرج باتجاه صوفر بسبب تسرب مادة المازوت
02/07/2021 18:15:17
02/07/2021 18:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
Lebanon 24
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
05:15 | 2021-07-02
02/07/2021 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
16:11 | 2021-07-01
01/07/2021 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
Lebanon 24
تعرفوا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
13:42 | 2021-07-01
01/07/2021 01:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مليون و56 ألف ليرة بدل نقل شهري.. "فقط لا غير"
Lebanon 24
مليون و56 ألف ليرة بدل نقل شهري.. "فقط لا غير"
04:37 | 2021-07-02
02/07/2021 04:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضي البيطار طلب رفع الحصانة عن المشنوق وزعيتر وحسن الخليل وأذونات ملاحقة
Lebanon 24
القاضي البيطار طلب رفع الحصانة عن المشنوق وزعيتر وحسن الخليل وأذونات ملاحقة
06:48 | 2021-07-02
02/07/2021 06:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:07 | 2021-07-02
الخزانة الأميركية ترفع العقوبات عن 3 إيرانيين يخضعون لعقوبات ثانوية
11:03 | 2021-07-02
بايدن: حكومة أفغانستان قادرة أن تحافظ على حكمها
10:47 | 2021-07-02
وزارة الخزانة الأميركية: رفع العقوبات عن 4 إيرانيين لا تعكس أي تغيير في السياسة الأميركية تجاه طهران
10:46 | 2021-07-02
وزارة الخزانة الأميركية ترفع أسماء 4 شخصيات إيرانية من قائمة العقوبات
10:29 | 2021-07-02
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على 22 شخصية لها علاقة بالانقلاب في ميانمار (الحرة)
10:04 | 2021-07-02
تحطم طائرة شحن من طراز "بوينغ 737" في البحر قرب هاواي (روسيا اليوم)
فيديو
رمى بنفسه ليحمي كلبه من عضة كلبين آخرين! (فيديو)
Lebanon 24
رمى بنفسه ليحمي كلبه من عضة كلبين آخرين! (فيديو)
11:00 | 2021-07-02
02/07/2021 18:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في تعليق لافت: "الرجالة أصلاً مجانين" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة في تعليق لافت: "الرجالة أصلاً مجانين" (فيديو)
08:00 | 2021-07-02
02/07/2021 18:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
Lebanon 24
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
05:46 | 2021-07-02
02/07/2021 18:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact