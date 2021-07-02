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نقيب المحامين ملحم خلف لـ"الجديد": لم نتبلغ بعد قرار رفع الحصانة عن النواب المحامين وفنيانوس لأنه يستلزم اجتماعاً لمجلس لمجلس النقابة
Lebanon 24
02-07-2021
|
09:54
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02/07/2021 18:15:33
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