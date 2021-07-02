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أخبار عاجلة
"عداد كورونا" في لبنان.. الإصابات تزداد وماذا عن الوفيات؟
Lebanon 24
02-07-2021
|
12:17
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 545226 حالة.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 179 ضمن المقيمين و31 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 532988، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 7856، إذ تمّ تسجيل 2 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".
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