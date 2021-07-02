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دوروثي شيا في احتفال السفارة الأميركية بذكرى استقلال بلادها: آمل أن يشهد العام المقبل خطوات مسؤولة لإخراج لبنان من أزماته ويتوجه نحو الازدهار

Lebanon 24
02-07-2021 | 12:29
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