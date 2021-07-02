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فهمي: لم أستلم بعد أي إحالة رسمية حول انفجار المرفأ وعند تسلّمها ستحال الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية احتراما للعمل المؤسساتي في الوزارة (MTV)

Lebanon 24
02-07-2021 | 12:58
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