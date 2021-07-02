السعودية تعلن إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم اعتباراً من غداً الأحد ١١ مساءً

Lebanon 24