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مصر تعلن إنشاء قاعدة عسكرية على الساحل الشمالي الغربي "تعمل على تأمين المنطقة الاقتصادية البحرية في البحر المتوسط وخطوط النقل البحري"

Lebanon 24
03-07-2021 | 05:02
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