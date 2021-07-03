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حادث سير يتسبب بزحمة سير خانقة على طريق زوق مصبح حتى يسوع الملك والسير شبه متوقّف

Lebanon 24
03-07-2021 | 05:24
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