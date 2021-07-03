وزير الداخلية محمد فهمي لـ"الجديد": لم يصل أي شيء رسمي حول الإدعاء على اللواء ابراهيم وحين يصل سيحول إلى الدائرة القانونية وذلك لإحترام العمل المؤسساتي

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