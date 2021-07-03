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إعلام إسرائيلي: مسؤولو دفاع إسرائيليون يعتقدون أن إيران وراء الهجوم على سفينة في المحيط الهندي

Lebanon 24
03-07-2021 | 14:12
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