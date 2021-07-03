مصطفى علوش: حزب الله دمر لبنان بدخوله إلى سوريا وبحربه "الوهمية" مع إسرائيل ووجود هذا الحزب في لبنان هو سبب دمار هذا البلد ووصوله إلى ما هو عليه

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