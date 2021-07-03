أخبار عاجلة

مصطفى علوش: الذي أعاد سعد الحريري إلى لبنان عند استقالته من السعودية هو الرئيس ماكرون وحياة الرئيس الحريري عندما كان في السعودية لم تكن بخطر

Lebanon 24
03-07-2021 | 14:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الحريري: لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس ولا كما يريدها اي فريق سياسي بعينه لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم
lebanon 24
04/07/2021 00:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام المساعد للجامعة العربية من بيت الوسط: عرضت على الرئيس الحريري رغبة الجامعة العربية في حلحلة الأزمة الحكومية والرغبة في إخراج لبنان من هذا المأزق الذي يولده تعثر تشكيل الحكومة
lebanon 24
04/07/2021 00:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
شيا لـ"الجديد": أنا مع الرؤية التي عبّر عنها الرئيس ماكرون عندما قال إنّ ما يحتاجه لبنان فعلاً هو حكومة مَهمّة
lebanon 24
04/07/2021 00:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وئام وهاب عبر الجديد: سعد الحريري لا يمكنه أن يكون رئيساً للحكومة بدون موافقة السعودية وقد أصبح اليوم عبئاً على لبنان (الجديد)
lebanon 24
04/07/2021 00:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2021-07-03
16:30 | 2021-07-03
16:25 | 2021-07-03
15:39 | 2021-07-03
15:38 | 2021-07-03
15:33 | 2021-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website