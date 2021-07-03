مصطفى علوش: لا شك أن هناك تصرفات بلطجية يقوم بها عناصر حركة أمل ولا أدري إن كان هناك بينهم مندسين والرئيس بري سياسي مخضرم لا أعتقد أنه يتبنى مثل هذه التصرفات

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