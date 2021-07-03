أخبار عاجلة

بايدن: سنرد إذا كانت روسيا متورطة في الهجمات السيبرانية

Lebanon 24
03-07-2021 | 15:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بايدن: لست متأكداً من أن روسيا تقف وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرة بفيروس الفدية
lebanon 24
04/07/2021 00:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: نحن لا نسعى إلى المواجهة مع روسيا لكننا سنرد إذا تعرضنا لأي ضرر من قبلها
lebanon 24
04/07/2021 00:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: لا نسعى للصراع مع روسيا لكن سنرد على أنشطتها الخبيثة
lebanon 24
04/07/2021 00:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24
‏راب: جزء كبير من الهجمات السيبرانية تقف وراءها حكومات روسيا وإيران والصين
lebanon 24
04/07/2021 00:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2021-07-03
16:30 | 2021-07-03
16:25 | 2021-07-03
15:38 | 2021-07-03
15:33 | 2021-07-03
15:27 | 2021-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website