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مسؤولون في الفلبين يعلنون مقتل 17 شخصا على الأقل في حادث تحطم الطائرة العسكرية وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا
Lebanon 24
04-07-2021
|
02:20
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