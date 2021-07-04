البطريرك الراعي من الديمان: مسار حلّ القضية اللبنانية ومصير الوطن الرسالة يمران حتماً بلقاء اللبنانيين على وحدة دولة لبنان في ظل الحياد الايجابي الناشط ووحدة القرار الوطني والانتماء العربي وتنفيذ جميع القرارات الدولية

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