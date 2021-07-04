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البطريرك الراعي من الديمان: مسار حلّ القضية اللبنانية ومصير الوطن الرسالة يمران حتماً بلقاء اللبنانيين على وحدة دولة لبنان في ظل الحياد الايجابي الناشط ووحدة القرار الوطني والانتماء العربي وتنفيذ جميع القرارات الدولية

Lebanon 24
04-07-2021 | 04:10
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