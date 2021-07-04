أخبار عاجلة

المطران عودة: نطمح إلى دولة يعمل فيها المسؤولون من أجل الناس لا من أجل مصالحهم

Lebanon 24
04-07-2021 | 05:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المطران إلياس عودة في أحد الشعانين للطوائف الشرقية: معيب ومخز ما نعيشه في لبنان والزعماء والمسؤولون خانوا الشعب وعملوا لمصالحهم ولو على حساب المصلحة العامة
lebanon 24
05/07/2021 00:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: المسؤولون يحاولون في هذه الأيام العصيبة إنقاذ أنفسهم ومصالحهم لا إنقاذ الوطن ويتصرّفون وكأنه لا يوجد شعب ولا دولة ولا نظام ولا مؤسسات ولا اقتصاد ولا فقر ولا جوع ولا بطالة
lebanon 24
05/07/2021 00:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: يحاول المسؤولون انقاذ نفوسهم ومصالحهم لا انقاذ الوطن ويتصرفون كأنه لا يوجد شعب ودولة ونظام ومؤسسات ولا اقتصاد ولا تجارة ولا فقر ولا جوع ولا بطالة وهجرة
lebanon 24
05/07/2021 00:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة: نصلّي ليقوم لبنان من تعثره ومن أجل ذلك نحن بحاجة الى حكومة أوّلاً تفرض هيبة الدولة والقانون
lebanon 24
05/07/2021 00:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:47 | 2021-07-04
17:30 | 2021-07-04
17:22 | 2021-07-04
16:54 | 2021-07-04
16:51 | 2021-07-04
15:29 | 2021-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website