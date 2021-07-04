نقيب الأفران علي ابراهيم لـ"الجديد": نأمل تأمين المازوت للأفران حتى لا نشهد طوابير أمامها لأنّ البعض سيقفل أبوابه ونسأل لماذا المازوت متوافر في السوق الموازية؟

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