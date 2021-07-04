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وكالة بلومبيرغ: الإمارات هي الأكثر تلقيحا ضد "كوفيد 19" في العالم بتطعيم ما يزيد عن 72% من سكانها بجرعتين

Lebanon 24
04-07-2021 | 11:40
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