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استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي في سوريا بصاروخي كاتيوشا (العربية)

Lebanon 24
04-07-2021 | 14:58
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