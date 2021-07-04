النائب جميل السيد عبر قناة الـ"LBCI": الامن العام في المرفأ مسؤول عن دخول وخروج الاشخاص وعليه تبليغ السلطات بما يرى او يعرف وكان يعلم بأمر النيترات وأبلغ عنها

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