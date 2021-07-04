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بايدن: 4 تموز هو يوم مقدس ويحظى بطابع احتفالي خاص في هذا العام مع خروجنا من الجائحة والعزلة

Lebanon 24
04-07-2021 | 19:42
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