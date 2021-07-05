29
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
عدد من عناصر بلدية بشامون نفذوا اعتصاما صباح اليوم امام مبنى البلدية احتجاجا على عدم قبض رواتبهم منذ اشهر عدة (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
05-07-2021
|
03:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الوكالة الوطنية: اندلاع حريق كبير في بشامون وأهالي المنطقة يناشدون الدفاع المدني التدخل لإطفائه خوفاً من تمدّده إلى المباني السكنية المتاخمة
Lebanon 24
الوكالة الوطنية: اندلاع حريق كبير في بشامون وأهالي المنطقة يناشدون الدفاع المدني التدخل لإطفائه خوفاً من تمدّده إلى المباني السكنية المتاخمة
05/07/2021 13:39:16
05/07/2021 13:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية: اهالي كفركلا قطعوا الطريق بسياراتهم عند بوابة فاطمة احتجاجا على انقطاع المياه
Lebanon 24
الوكالة الوطنية: اهالي كفركلا قطعوا الطريق بسياراتهم عند بوابة فاطمة احتجاجا على انقطاع المياه
05/07/2021 13:39:16
05/07/2021 13:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجاجات في صيدا.. ومحاولة لاقتحام البلدية (فيديو+صور)
Lebanon 24
احتجاجات في صيدا.. ومحاولة لاقتحام البلدية (فيديو+صور)
05/07/2021 13:39:16
05/07/2021 13:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعض المحتجين عند ساحة النجمة في صيدا حاولوا اقتحام مدخل مبنى البلدية الا ان الجيش منعهم وقام بابعادهم
Lebanon 24
بعض المحتجين عند ساحة النجمة في صيدا حاولوا اقتحام مدخل مبنى البلدية الا ان الجيش منعهم وقام بابعادهم
05/07/2021 13:39:16
05/07/2021 13:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
القرار اتخذ.. تسعيرة الانترنت إلى ارتفاع وإليكم الرقم الجديد المتوقع
Lebanon 24
القرار اتخذ.. تسعيرة الانترنت إلى ارتفاع وإليكم الرقم الجديد المتوقع
13:00 | 2021-07-04
04/07/2021 01:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ هام من "كهرباء لبنان".. هذا ما أعلنته بشأن التغذية
Lebanon 24
كلامٌ هام من "كهرباء لبنان".. هذا ما أعلنته بشأن التغذية
12:16 | 2021-07-04
04/07/2021 12:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري عاد الى بيروت.. حسم الاعتذار او تشكيلة حكومية جديدة؟
Lebanon 24
الحريري عاد الى بيروت.. حسم الاعتذار او تشكيلة حكومية جديدة؟
08:25 | 2021-07-04
04/07/2021 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يغلي مع حركة البلد السياسية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يغلي مع حركة البلد السياسية.. اليكم التسعيرة عصراً
09:52 | 2021-07-04
04/07/2021 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نعيم حلاوي للوزير السابق "المستفِز".. ولك قرفتنا يا زلمي!
Lebanon 24
نعيم حلاوي للوزير السابق "المستفِز".. ولك قرفتنا يا زلمي!
07:00 | 2021-07-04
04/07/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:19 | 2021-07-05
ماكرون: تعاون أوروبي من أجل التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها
05:59 | 2021-07-05
كوريا الجنوبية: وفاة مواطن ثلاثيني بعد مرور 11 يوماً من التطعيم بلقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا الشهر الماضي
05:43 | 2021-07-05
الكرملين: الوضع في أفغانستان بعد الانسحاب العسكري الأميركي يثير القلق
05:30 | 2021-07-05
زوجة الأمير وليام تدخل الحجر الصحي لمخالطتها أحد المصابين بكورونا
05:21 | 2021-07-05
انقلاب شاحنة محملة باطون على طريق عرسال
05:19 | 2021-07-05
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: مدة توقف المحادثات بشأن الاتفاق النووي ستطول أكثر مما كان متوقعا
فيديو
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
05:00 | 2021-07-05
05/07/2021 13:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
05:00 | 2021-07-05
05/07/2021 13:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبشركم بقرب موتي".. تصريح خطير لمقتدى الصدر (فيديو)
Lebanon 24
"أبشركم بقرب موتي".. تصريح خطير لمقتدى الصدر (فيديو)
00:30 | 2021-07-05
05/07/2021 13:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact