28
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
مريض بحاجة ماسة لوحدتين دم فئة B+ و بلاكات عدد 3 وحدات. للتبرع مباشرة التوجه إلى بنك الدم- طريق المينا او التواصل على الرقم :70123065
Lebanon 24
05-07-2021
|
07:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
مريض بحاجة ماسة لأربعة أكياس دم فورا من فئة A- للتبرع التوجه الى الصليب الأحمر (بنك الدم - طرابلس) او التواصل على الرقم 03186130
Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لأربعة أكياس دم فورا من فئة A- للتبرع التوجه الى الصليب الأحمر (بنك الدم - طرابلس) او التواصل على الرقم 03186130
05/07/2021 18:40:47
05/07/2021 18:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لأربعة أكياس دم فورا من فئة A- للتبرع التوجه الى صليب الأحمر (بنك الدم) طرابلس او الاتصال على الرقم 03303881
Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لأربعة أكياس دم فورا من فئة A- للتبرع التوجه الى صليب الأحمر (بنك الدم) طرابلس او الاتصال على الرقم 03303881
05/07/2021 18:40:47
05/07/2021 18:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- للتبرع يرجى التوجه الى مستشفى الساحل
Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- للتبرع يرجى التوجه الى مستشفى الساحل
05/07/2021 18:40:47
05/07/2021 18:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مريض بحاجة الى 8 وحدات دم من فئة o+ في مستشفى المنلا\ للتبرع الرجاء التوجه الى بنك الدم في المنلا
Lebanon 24
مريض بحاجة الى 8 وحدات دم من فئة o+ في مستشفى المنلا\ للتبرع الرجاء التوجه الى بنك الدم في المنلا
05/07/2021 18:40:47
05/07/2021 18:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
القرار اتخذ.. تسعيرة الانترنت إلى ارتفاع وإليكم الرقم الجديد المتوقع
Lebanon 24
القرار اتخذ.. تسعيرة الانترنت إلى ارتفاع وإليكم الرقم الجديد المتوقع
13:00 | 2021-07-04
04/07/2021 01:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ هام من "كهرباء لبنان".. هذا ما أعلنته بشأن التغذية
Lebanon 24
كلامٌ هام من "كهرباء لبنان".. هذا ما أعلنته بشأن التغذية
12:16 | 2021-07-04
04/07/2021 12:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المجاعة بدأت وهذا هو المؤشر
Lebanon 24
المجاعة بدأت وهذا هو المؤشر
02:15 | 2021-07-05
05/07/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV.. صور كشفت علاقتهما
Lebanon 24
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV.. صور كشفت علاقتهما
04:19 | 2021-07-05
05/07/2021 04:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يوماً بـ 250 ليرة.. كم أصبح سعر "بونجوس الهرم"؟!
Lebanon 24
كان يوماً بـ 250 ليرة.. كم أصبح سعر "بونجوس الهرم"؟!
01:54 | 2021-07-05
05/07/2021 01:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:22 | 2021-07-05
البرلمان الليبي يؤجل جلسة اعتماد الميزانية ليوم الغد
11:20 | 2021-07-05
تأجيل اجتماع أوبك إلى موعد لاحق بينما تستمر الاجتماعات التشاورية (سكاي نيوز)
11:06 | 2021-07-05
وزارة الصحة: تسجيل 101 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و46 حالة متحوّر "دلتا" وافدة من 10 بلدان
11:04 | 2021-07-05
سكاي نيوز: قوات الأمن العراقية تعلن العثور على سيارة في قضاء هيت تحمل المنصة التي تم إطلاق الصواريخ منها على قاعدة عين الأسد
11:03 | 2021-07-05
إعلام أميركي: إخلاء صالة سفر بمطار "نيوآرك" في نيوجيرسي بعد تهديد بوجود قنبلة
10:48 | 2021-07-05
الصين ألمانيا وفرنسا يدعون أطراف المحادثات النووية الإيرانية إلى انتهاز فرصة التوصل إلى اتفاق
فيديو
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
08:11 | 2021-07-05
05/07/2021 18:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
05:00 | 2021-07-05
05/07/2021 18:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
05:00 | 2021-07-05
05/07/2021 18:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact