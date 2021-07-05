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السيّد نصرالله: شركات صينية وروسية كبرى جاهزة للاستثمار في لبنان ويُقال لها بسبب الفيتو الاميركي "لا" نتيجة الخوف من وضع شخصيات لبنانية على لائحة العقوبات

Lebanon 24
05-07-2021 | 10:05
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