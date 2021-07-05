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متحدث باسم "طالبان": منفتحون على كافة الأطراف وليس لدينا خطة سلام لطرحها وهذا رهن بالعودة للحوار

Lebanon 24
05-07-2021 | 15:15
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