25
o
بيروت
29
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
مصادر دبلوماسية سودانية لـ"الشرق ": إثيوبيا تعمل على إلحاق الضرر بالسودان وتتجاوز الأعراف الدبلوماسية والقانونية
Lebanon 24
05-07-2021
|
18:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
مصادر دبلوماسية سودانية: إثيوبيا تبلغ السودان رسميا بدء المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية سودانية: إثيوبيا تبلغ السودان رسميا بدء المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة
06/07/2021 05:23:02
06/07/2021 05:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر عسكرية سودانية تنفي لـ "الشرق" أن يكون جرى الاتفاق على مشاركة الجيش في تدريبات متعددة الجنسيات
Lebanon 24
مصادر عسكرية سودانية تنفي لـ "الشرق" أن يكون جرى الاتفاق على مشاركة الجيش في تدريبات متعددة الجنسيات
06/07/2021 05:23:02
06/07/2021 05:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية مصرية لـ"الشرق": القاهرة تحذر تل أبيب من أي استفزازات في مدينة القدس المحتلة
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية مصرية لـ"الشرق": القاهرة تحذر تل أبيب من أي استفزازات في مدينة القدس المحتلة
06/07/2021 05:23:02
06/07/2021 05:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر بمجلس السيادة السوداني لـ"الشرق": الإمارات تخطر السودان رسميًا بسحب مبادرتها بشأن الأزمة الحدودية مع إثيوبيا
Lebanon 24
مصادر بمجلس السيادة السوداني لـ"الشرق": الإمارات تخطر السودان رسميًا بسحب مبادرتها بشأن الأزمة الحدودية مع إثيوبيا
06/07/2021 05:23:02
06/07/2021 05:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
المجاعة بدأت وهذا هو المؤشر
Lebanon 24
المجاعة بدأت وهذا هو المؤشر
02:15 | 2021-07-05
05/07/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليا ابنة نانسي عجرم الصغرى كبرت.. شاهدوا جمالها (صور)
Lebanon 24
ليا ابنة نانسي عجرم الصغرى كبرت.. شاهدوا جمالها (صور)
02:00 | 2021-07-05
05/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV.. صور كشفت علاقتهما
Lebanon 24
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV.. صور كشفت علاقتهما
04:19 | 2021-07-05
05/07/2021 04:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يوماً بـ 250 ليرة.. كم أصبح سعر "بونجوس الهرم"؟!
Lebanon 24
كان يوماً بـ 250 ليرة.. كم أصبح سعر "بونجوس الهرم"؟!
01:54 | 2021-07-05
05/07/2021 01:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل جديد في حياة هيفا وهبي.. "أنت المسؤول عن رعايتي" (صوة)
Lebanon 24
رجل جديد في حياة هيفا وهبي.. "أنت المسؤول عن رعايتي" (صوة)
03:00 | 2021-07-05
05/07/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
20:23 | 2021-07-05
وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز الـ525 ألف حالة
19:58 | 2021-07-05
وزير خارجية روسيا: سنرد بقوة وحزم على الأعمال غير الودية من جانب واشنطن
19:57 | 2021-07-05
الأمم المتحدة: الحادث لم يكن حالة معزولة وسبقته حالات عنف وكراهية ضد البرلمانيات
19:55 | 2021-07-05
الأمم المتحدة: أي عنف ضد السياسيات يشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية في تونس
19:55 | 2021-07-05
فريق الأمم المتحدة: نتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي
19:27 | 2021-07-05
"دلتا" يزيد معدلات الإصابة بكورونا في إسبانيا وخاصة بين الشباب
فيديو
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
08:11 | 2021-07-05
06/07/2021 05:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
05:00 | 2021-07-05
06/07/2021 05:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
05:00 | 2021-07-05
06/07/2021 05:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact