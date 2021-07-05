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المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: رئيس الحكومة أمر بالإفراج عن المعتقلين الذين أوقفتهم الشرطة اليوم في رام الله

Lebanon 24
05-07-2021 | 18:49
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