مستشار في وزارة خدماتية حيوية، وهو استاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية ولا علاقة لاختصاصه بالوزارة التي يُستشار في أعمالها، يطمح لأن يعيّن مديراً عاماً فيها (نداء الوطن)

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