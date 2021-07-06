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مستشار في وزارة خدماتية حيوية، وهو استاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية ولا علاقة لاختصاصه بالوزارة التي يُستشار في أعمالها، يطمح لأن يعيّن مديراً عاماً فيها (نداء الوطن)

Lebanon 24
06-07-2021 | 01:26
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