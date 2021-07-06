دياب: أدعو العالم لإنقاذ لبنان وأناشد الأشقاء والأصدقاء أن يقفوا إلى جانب اللبنانيين ولأن القاعدة الشرعية تقول "لا تزر وازرة وزر أخرى" أدعو لعدم محاسبة الشعب اللبناني على ارتكابات الفاسدين

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