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مريض بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت

Lebanon 24
06-07-2021 | 03:59
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06/07/2021 15:24:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة o+ في مستشفى عين وزين للتواصل على الرقم 041573- 03
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06/07/2021 15:24:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة A+ لمريض في مستشفى الأرز في الزلقا للتبرّع الاتصال على الرقم 70482500
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06/07/2021 15:24:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المريض محمد علي سلامة بحاجة إلى بلاكيت دم فئة +B للتبرع يرجى التوجه إلى مستشفى الزهراء أو التواصل عبر: +961 70 434 388
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06/07/2021 15:24:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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