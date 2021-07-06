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الخارجية الروسية: يجب ألا تفترض واشنطن أن الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي سيكون وفق أجندتها فحسب

Lebanon 24
06-07-2021 | 04:52
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