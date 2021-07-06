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وزير دفاع العدو الإسرائيلي: مستعدون للمساعدة لعودة لبنان للازدهار من جديد

Lebanon 24
06-07-2021 | 07:05
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