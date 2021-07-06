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الكاظمي: سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء

Lebanon 24
06-07-2021 | 09:45
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