28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
مريض بحاجة ماسّة لوحدتي دم من فئة A+ لعمليّة حرجة للتبرع الاتصال على 03538214
Lebanon 24
06-07-2021
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
مريض بحاجة ماسة لوحدتين دم فئة B+ و بلاكات عدد 3 وحدات. للتبرع مباشرة التوجه إلى بنك الدم- طريق المينا او التواصل على الرقم :70123065
Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لوحدتين دم فئة B+ و بلاكات عدد 3 وحدات. للتبرع مباشرة التوجه إلى بنك الدم- طريق المينا او التواصل على الرقم :70123065
06/07/2021 19:25:13
06/07/2021 19:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لأربعة أكياس دم فورا من فئة A- للتبرع التوجه الى صليب الأحمر (بنك الدم) طرابلس او الاتصال على الرقم 03303881
Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لأربعة أكياس دم فورا من فئة A- للتبرع التوجه الى صليب الأحمر (بنك الدم) طرابلس او الاتصال على الرقم 03303881
06/07/2021 19:25:13
06/07/2021 19:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مريضة في مستشفى رزق بحاجة ماسّة إلى بلاكيت دم من فئة +A للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 03473259
Lebanon 24
مريضة في مستشفى رزق بحاجة ماسّة إلى بلاكيت دم من فئة +A للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 03473259
06/07/2021 19:25:13
06/07/2021 19:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- للتبرع يرجى التوجه الى مستشفى الساحل
Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- للتبرع يرجى التوجه الى مستشفى الساحل
06/07/2021 19:25:13
06/07/2021 19:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
جديد الملف الحكومي.. الحريري أبلغ برّي بهذا الأمر
Lebanon 24
جديد الملف الحكومي.. الحريري أبلغ برّي بهذا الأمر
13:32 | 2021-07-05
05/07/2021 01:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: يا أنا يا العلّية
Lebanon 24
باسيل: يا أنا يا العلّية
01:30 | 2021-07-06
06/07/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:57 | 2021-07-06
06/07/2021 02:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ هام من وزير الاتصالات بشأن الانترنت.. هذا ما قاله
Lebanon 24
تصريحٌ هام من وزير الاتصالات بشأن الانترنت.. هذا ما قاله
12:58 | 2021-07-05
05/07/2021 12:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار.. كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار.. كم سجل مساء اليوم؟
14:56 | 2021-07-05
05/07/2021 02:56:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:04 | 2021-07-06
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني توجه إلى بيت الوسط في هذه الأثناء للقاء الرئيس المكلّف سعد الحريري
11:52 | 2021-07-06
الجيش الأميركي يعلن أنه انجز انسحابه من افغانستان بنسبة "تتجاوز 90 في المئة"
11:51 | 2021-07-06
روسيا توقف قنصل إستونيا وتتهمه بتلقي "وثائق سرية"
11:38 | 2021-07-06
ألمانيا تعلن إغلاق قنصليتها في مزار شريف شمال أفغانستان (العربية)
11:21 | 2021-07-06
بدء توقف الأفران في صور عن العمل بسبب الشح في مادة مازوت
11:21 | 2021-07-06
وسائل إعلام: 3 قتلى و4 مصابين نتيجة انفجار في أنابيب نقل النفط جنوب إيران
فيديو
كلبٌ يخضع لاختبار قاسٍ قبل الانضمام إلى القوات العسكرية! (فيديو)
Lebanon 24
كلبٌ يخضع لاختبار قاسٍ قبل الانضمام إلى القوات العسكرية! (فيديو)
08:00 | 2021-07-06
06/07/2021 19:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
08:11 | 2021-07-05
06/07/2021 19:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
05:00 | 2021-07-05
06/07/2021 19:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact