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وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني توجه إلى بيت الوسط في هذه الأثناء للقاء الرئيس المكلّف سعد الحريري

Lebanon 24
06-07-2021 | 12:04
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