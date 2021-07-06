"الجديد": السفير الفرنسي المكلف بتنسيق المساعدات الدولية للبنان بيار دوكان يصل غدًا إلى بيروت على رأس وفد اقتصادي فرنسي وعلى جدول مواعيده لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين

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