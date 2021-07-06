البيت الأبيض عن الرئيس بايدن: إذا لم تقم روسيا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المجرمين "السيبريانيين" على أراضيها فسنقوم بالاحتفاظ بحق الرد على ذلك

Lebanon 24