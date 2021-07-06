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وكالة الأنباء السعودية: المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة

Lebanon 24
06-07-2021 | 16:39
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