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المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكنولتي للحرة: التقارير الأولية الحالية تشير إلى عدم وقوع أضرار هيكلية أو ضحايا أو إصابات

Lebanon 24
06-07-2021 | 17:37
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